"У нас є проблема з цим. Якщо ми (Шахтар, – прим.) не станемо чемпіонами, то в цей період може бути кваліфікація єврокубків, і нас так само можуть не відпустити на Олімпіаду.

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Це турнір, який не підпадає під вікна ФІФА, і клуб може просто банально не відпустити тебе. Тому з цим є питання. Але всі сподіваються і всі дуже хочуть поїхати туди.

Це наша перша Олімпіада в історії і це виглядає ще особливіше, тому що саме ми цього досягли. Хочеться поїхати туди і проявити себе на такому турнірі. Таке може бути раз у житті", – сказав Судаков у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, футбольний турнір Олімпіади триватиме з 24 липня по 9 серпня в семи містах Франції.

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