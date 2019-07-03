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Ювентус зробив ще одну пропозицію щодо Погба – до угоди можуть включити Дибалу

3 липня 15:55 573 Читать на русском
Ювентус зробив ще одну пропозицію щодо Погба – до угоди можуть включити Дибалу
Поль Погба / Reuters

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може повернутись до Ювентуса в обмін на Пауло Дибалу та доплату.

Ювентус готовий запропонувати Манчестер Юнайтед 60-70 млн євро і Пауло Дибалу в обмін на Погба, передає Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Зазначається, що спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі контактує з агентом француза Міно Райолою.

Додамо, що Манчестер Юнайтед хоче отримати за Погба близько 150 млн євро. Як уже повідомлялося, на півзахисника претендує Реал, а він сам нібито хоче перейти саме в мадридський клуб.

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