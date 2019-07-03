Ювентус сделал еще одно предложение по Погба – в договор могут включить Дибалу

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может вернуться в Ювентус в обмен на Дибалу и доплату.

Ювентус готов предложить Манчестер Юнайтед 60-70 млн евро и Дибалу в обмен на Погба, передает Николо Скира в своем твиттере.

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Отмечается, что спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи контактирует с агентом француза Мино Райола.

Добавим, что Манчестер Юнайтед хочет получить за Погба около 150 млн евро. Как уже сообщалось, на полузащитника претендует Реал, а он сам якобы хочет перейти именно в мадридский клуб.

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