Ювентус знову знайшов безкоштовне підсилення в АПЛ

Туринський Ювентус не зраджує своїй стратегії з підписання зіркових вільних агентів. На прицілі "Старої синьйори" опинився досвідчений вінгер лондонського Челсі.

Туринці прагнуть підписати Педро, повідомляє Tuttosport.

Барселона визначилась з майбутнім Фаті – на вундеркінда вже знайшовся серйозний покупець

Іспанець влітку стане вільним агентом і може вже вести перемовини щодо майбутнього працевлаштування. Раніше основним претендентом на Педро вважалася Рома. Керманич "вовків" Паулу Фонсека хотів ним замінити орендованого в Арсенала Генріха Мхітаряна. Тепер фаворитом у боротьбі за Педро став Юве, оскільки "б'янконері" можуть запропонувати кращі фінансові умови.

Туринці часто підписують вільних агентів із топ-чемпіонатів, заманюючи їх солідними підйомними та зарплатнею. Лише минулого літа Ювентус у такий спосіб оформив переходи Джанлуїджі Буффона, Аарона Ремзі та Адріена Рабйо.

У нинішньому сезоні Педро Родрігес провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. На Стемфорд Брідж ветеран проводить свій 5-й сезон.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років