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Ювентус снова нашел бесплатное усиление в АПЛ

17:52 23 Читати українською
Ювентус снова нашел бесплатное усиление в АПЛ
Виллиан и Педро / ФК Челси

Туринский Ювентус не изменяет своей стратегии по подписанию звездных свободных агентов. На прицеле "Старой синьоры" оказался опытный вингер лондонского Челси.

Туринцы стремятся подписать Педро, сообщает Tuttosport.

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Испанец летом станет свободным агентом и может уже вести переговоры о будущем трудоустройстве. Ранее основным претендентом на Педро считалась Рома. Наставник "волков" Паулу Фонсека хотел им заменить арендованного у Арсенала Генриха Мхитаряна. Теперь фаворитом в борьбе за Педро стал Юве, поскольку "бьянконери" могут предложить лучшие финансовые условия.

Туринцы часто подписывают свободных агентов из топ-чемпионатов, заманивая их солидными подъемными и зарплатой. Только прошлым летом Ювентус таким образом оформил переходы Джанлуиджи Буффона, Аарона Рэмзи и Адриена Рабьо.

В нынешнем сезоне Педро Родригес провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. На Стэмфорд Бридж ветеран проводит свой 5-й сезон.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

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