Ювентус знову оштрафують – клуб сподівається на -9 очок
Ювентус знову може втратити шанси кваліфікуватися в Лігу чемпіонів через чемпіонат Італії.
Гарантійна колегія CONI опублікувала мотивувальну частину рішення про повернення 15 очок Ювентусу у справі про приріст капіталу. Як інформує Gazzetta dello Sport, саме порушення туринського клубу залишається чинним – зміні підлягає лише ступінь покарання.
Гол дебютанта і контрольний від Влаховіча у відеоогляді матчу Аталанта – Ювентус – 0:2
Згідно з джерелом, керівництво "Старої синьйори" розраховує на те, що команду оштрафують не на 15, а на 9 очок. Якщо надії босів "бьянконері" виправдаються, команда опуститься з другого на восьме місце турнірної таблиці.
Станом на 34-й тур Серії А Ювентус посідає друге місце. В активі команди 66 набраних очок.
Ювентус обіграв Аталанту завдяки голу дебютанта – туринці піднялися на 2 місце, зробивши заявку на ЛЧ