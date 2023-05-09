Ювентус знову може втратити шанси кваліфікуватися в Лігу чемпіонів через чемпіонат Італії.

Гарантійна колегія CONI опублікувала мотивувальну частину рішення про повернення 15 очок Ювентусу у справі про приріст капіталу. Як інформує Gazzetta dello Sport, саме порушення туринського клубу залишається чинним – зміні підлягає лише ступінь покарання.

Гол дебютанта і контрольний від Влаховіча у відеоогляді матчу Аталанта – Ювентус – 0:2

Згідно з джерелом, керівництво "Старої синьйори" розраховує на те, що команду оштрафують не на 15, а на 9 очок. Якщо надії босів "бьянконері" виправдаються, команда опуститься з другого на восьме місце турнірної таблиці.

Станом на 34-й тур Серії А Ювентус посідає друге місце. В активі команди 66 набраних очок.

Ювентус обіграв Аталанту завдяки голу дебютанта – туринці піднялися на 2 місце, зробивши заявку на ЛЧ