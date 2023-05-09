Ювентус вновь может потерять шансы квалифицироваться в Лигу чемпионов через чемпионат Италии.

Гарантийная коллегия CONI опубликовала мотивировочную часть решения о возвращении 15 очков Ювентусу по делу о приросте капитала. Как информирует Gazzetta dello Sport, само нарушение туринского клуба остается в силе – изменению подлежит лишь степень наказания.

Гол дебютанта и контрольный от Влаховича в видеообзоре матча Аталанта – Ювентус – 0:2

Согласно источнику, руководство "Старой синьоры" рассчитывает на то, что команду оштрафуют не на 15, а на 9 очков. Если надежды боссов "бьянконери" оправдаются, команда опустится со второго на восьмое место турнирной таблицы.

По состоянию на 34-й тур Серии А Ювентус занимает второе место. В активе команды 66 набранных очков.

Ювентус обыграл Аталанту благодаря голу дебютанта – туринцы поднялись на 2 место, сделав заявку на ЛЧ