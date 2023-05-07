Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Ювентус, стартував о 13:30 за київським часом. Обидві команди претендують на місця в Лізі чемпіонів. На момент початку гри "Стара синьйора" йшла третьою (63 очки), а у випадку навіть нічиєї виходила на друге місце Серії А. Аталанта посідала 6-ту позицію, відстаючи від топ-4 на 5 пунктів. Бергамаски виграли три останні матчі, знову увімкнушись у боротьбу за єврокубкові місця, тоді як Ювентус не може знайти стабільності. Лише одна перемога у 5-ти останніх турах – на щастя для команди Аллегрі, конкуренти теж не вражають.

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Аллегрі, враховуючи майбутній півфінал Ліги Європи проти Севільї (перший матч вже у четвер), застосував ротанцію. Бонуччі, Бремер, Влаховіч, К'єза та Костіч розпочали поєдинок у запасі, натомість вперше у стартовому складі в матчі чемпіонату вийшов 19-річний Ілінг.

За перший тайм обидві команди не завдали жодного удару в площину (13:5 за спробами загалом), хоча кілька гострих моментів таки створили. Найкращий із них змарнувала Аталанта – Скальвіні після подачі кутового влучив у стійку, а вже в компенсований час Пашаліч з 11-ти метрів пробив вище. У Ювентуса можна пригадати хіба що удар Ді Марії з середньої дистанції – повз ворота.

По перерві стало веселіше. Перший же удар у площину воріт став гольовим. На 55-й хвилині Семюел Ілінг розпочав і сам же завершив результативну атаку. Нападник відібрав м'яч, віддав на Рабйо, і був першим на добиванні після удару Міліка. 0:1 – туринці повели в рахунку. Дебютний гол 19-річного англійського нападника за першу команду Ювентуса.

Після цього Аталанта ще й втратила Бога, який з'явився в другому таймі. Жеремі отримав травму і залишив поле лише з допомогою медперсоналу. Погба міг закривати гру для Юве, але не зміг влучно пробити після класного пасу Ді Марії.

Аталанта спромоглася на фінальний штурм і могла забивати – стійка знову зіграла за гостей після удару Дзаппакости. Зате Ювентус на 90+8-й зняв всі питання після влучного удару Влаховіча. Непроста перемога Юве, який набрав 66 очок і піднявся на друге місце, відірвавшись від конкурентів у боротьбі за ЛЧ. Аталанта залишилася 6-ю, маючи, як і Рома, 58 балів.

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