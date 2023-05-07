Ювентус вийшов на друге місце Серії А, обігравши Аталанту в 34-му турі. Дивіться відео голів та огляд ключових моментів поєдинку на "Футбол 24".

За весь перший тайм обидві команди жодного разу не пробили у площину воріт. Перша ж вдала спроба стала гольовою. На 55-й хвилині 19-річний Семюел Ілінг, який вперше вийшов у стартовому складі на матч Серії А, забив дебютний гол, вдало зігравши на добиванні.

Ювентус обіграв Аталанту завдяки голу дебютанта – туринці піднялися на 2 місце, зробивши заявку на ЛЧ

Аталанта могла врятуватися (стійка двічі зіграла за команду Аллегрі), але пропустила на останніх секундах доданого часу. Відзначився Душан Влаховіч, який і встановив підсумок поєдинку в Бергамо.

0:2 – Ювентус виграв вже 21-й матч у сезоні 2022/23, не пропустивши у свої ворота (третій результат у топ-лігах Європи після МЮ і Барселони). Туринці піднялися на друге місце Серії А, команда Гасперіні йде 6-ю.