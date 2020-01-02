Ювентус змінив своє рішення щодо майбутнього Матюйді

Півзахисник Ювентуса Блез Матюйді має шанс залишитися у туринській команді.

Ювентус планує запропонувати Блезу Матюйді поставити підпис під новим контрактом, повідомляє Calciomercato.

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Поточна угода 32-річного француза з туринським клубом розрахована до літа 2020 року. Хавбеку буде запропоновано продовжити співпрацю ще на 2 роки. Зарплата гравця за новим контрактом повинна скласти 3,8 млн євро за сезон.

Раніше повідомлялося, що Ювентус спробує продати Матюйді вже в січні, щоб відповідати вимогам УЄФА щодо фінансового фейр-плей. Однак хавбек став одним із ключових гравців "старої синьйори" під керівництвом Мауріціо Саррі.

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Додамо, що Матюйді перейшов у Ювентус влітку 2017 року з французького ПСЖ за 25 млн євро. У нинішньому сезоні Блез провів за "б'янконері" 21 матч у всіх турнірах, забивши при цьому 1 гол.