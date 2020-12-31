Ювентус хоче продовжити контракт з Роналду

Футбольні уболівальники можуть отримати шанс насолоджуватися грою видатного португальця ще декілька років.

Ювентус налаштований зберегти Кріштіану Роналду у своєму складі. Хоча контракт португальця чинний до літа 2022 року, керівництво "Старої синьйори" вже потрохи готує нову угоду для п'ятиразового володаря "Золотого м'яча", оскільки задоволене його роботою в Італії.

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Спортивний директор Юве Фабіо Паратічі знає про бажання португальця якомога довше продовжувати ігрову кар'єру. Крім того, у клубі сподіваються на перемогу в Лізі чемпіонів 2019/20, що стало б вагомим козирем у перемовинах з Кріштіану, інформує Corriere dello Sport.

Зауважимо, Роналду перейшов у Ювентус влітку 2018 року з Реала та став чемпіоном Італії 2018/19. Якщо ж Кріштіану погодиться підписати нову угоду, то цілком може залишитися у футболі до 40 років – у лютому португальцю виповниться 35.

До слова, наразі Ювентус посідає 2 місце в Серії А, поступаючись Інтеру за додатковими показниками. В активі Роналду 10 голів в чемпіонаті Італії.

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