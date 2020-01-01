Сенсаційний вихованець Аталанти завтра пройде медогляд у Ювентусі – стали відомі деталі трансферу

Шведський півзахисник Деян Кулусевскі найближчим часом підпише контракт із туринським Ювентусом.

19-річний футболіст вже прибув у Турин, де завтра пройде медогляд на базі Ювентуса, інформує сайт італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо.

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За перехід вихованця Аталанти туринський гранд заплантить 35 млн євро. Кулусевскі підпише контракт на 5 років із зарплатою 2,5 млн євро на рік.

Зазначимо, що Кулусевскі дебютував у дорослому футболі у січні 2019 року. Першу частину поточного сезону швед провів у Пармі, за яку виступав на правах оренди. У 17 матчах Серії А він забив 4 голи і віддав 7 результативних передач.

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