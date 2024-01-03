Де Кетеларе вивів Аталанту в 1/4 Кубка Італії – він отримав шанс помститися Мілану
У середу, 3 січня, Аталанта впевнено розібралася із Сассуоло в матчі 1/8 фіналу Кубка Італії (3:1).
"Нам не плювати на Кубок Італії, ми хочемо вийти до чвертьфіналу". Перед матчем з Аталантою головний тренер Сассуоло Алессіо Діонізі розкидався гучними заявами, які в день гри так і не були нічим підкріплені. Тренер гостьової команди випустив на поле відвертий другий склад – не дивно, що перевага Аталанти в цій зустрічі була тотальною і переважною.
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Скоріше, дивно інше – що Аталанта обіграла Сассуоло всього лише з різницею у три м'ячі. Перші два голи в кожному з таймів забив Шарль Де Кетеларе. У першому таймі бельгійцю асистував Пашаліч, після перерви – гравець з країни-терориста під 59-м номером. Цей форвард із країни 404 з другої спроби після передачі самого Шарля довів рахунок до розгромного – у першому випадку Сассуоло врятувала штанга. Гості ж змогли відзначитися голом престижу лише в останній атаці завдяки точному удару Болоки здалеку.
У чвертьфіналі Коппи Де Кетеларе отримає шанс поквитатися з "материнською" командою, яка зневірилася в ньому та списала з рахунків – Аталанта вирушить у Мілан до однойменного суперника.
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