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Наполі підписав Лосано

12:25 238 Читать на русском
Наполі підписав Лосано
Ірвінг Лосано / ФК ПСВ

Форвард ПСВ Ірвінг Лосано став гравцем Наполі.

Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер мексиканського нападника Ірвінга Лосано. Деталі контракту не повідомляються. За даними Transfermarkt, "партенопейці" заплатили 38 млн євро.

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Попереднім клубом мексиканця був ПСВ, за який він відіграв 83 поєдинки та забив 45 голів, а також одного разу став чемпіоном Нідерландів.

Загалом прославився завдяки своєму голу у ворота збірної Німеччини на чемпіонаті світу-2018. Тоді Мексика сенсаційно перемогла з рахунком 1:0.

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Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Італія Наполі Наполі ПСВ ПСВ Ірвінг Лосано Ірвінг Лосано
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