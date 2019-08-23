Наполі підписав Лосано

Форвард ПСВ Ірвінг Лосано став гравцем Наполі.

Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер мексиканського нападника Ірвінга Лосано. Деталі контракту не повідомляються. За даними Transfermarkt, "партенопейці" заплатили 38 млн євро.

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Попереднім клубом мексиканця був ПСВ, за який він відіграв 83 поєдинки та забив 45 голів, а також одного разу став чемпіоном Нідерландів.

Загалом прославився завдяки своєму голу у ворота збірної Німеччини на чемпіонаті світу-2018. Тоді Мексика сенсаційно перемогла з рахунком 1:0.

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