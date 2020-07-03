Грізманн може опинитися в Ювентусі, – Rai

Нападник іспанської Барселони Антуан Грізманн може оформити несподіваний перехід від команди Ліонеля Мессі до колективу Кріштіану Роналду.

Керівництво "блаугранас" запропонувало Юве придбати свого форварда, стверджує Rai.

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Барселона нібито вже розпочала перемовини зі "Старою синьйорою" щодо переходу Грізманна. Частиною угоди також може стати дует туринців – центрхав Адріен Рабйо та вінгер Дуглас Коста. Посприяти трансферу можуть добрі взаємини між клубами, які нещодавно провернули обмін Артура на П'яніча.

У нинішньому сезоні Антуан Грізманн провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Керманич каталонців Кіке Сетьєн останнім часом ігнорує чемпіона світу, випускаючи 29-річного француза лише на останні хвилини матчів.

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