Ювентус зазнав прикрої поразки від Сассуоло, Верона розписала мирову з Удінезе
В рамках 10-го туру італійської Серії А було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2021/22, 10-й тур
Удінезе – Верона – 1:1
Голи: Саксесс, 3 – Барак, 83 (пен)
Ювентус – Сассуоло – 1:2
Голи: Маккенні, 76 – Фраттезі, 44, Лопес, 90+5
Емполі – Інтер – початок о 21:45
Кальярі – Рома – початок о 21:45
Лаціо – Фіорентина – початок о 21:45
Удінезе у рідних стінах приймав Верону. Господарям вдалось забити швидкий гол – вже на 3-й хвилині відзначився Саксесс, якому асистував Арслан. Гравці "старої синьйори" одразу кинулись в атаку, щоб зрівняти рахунок, але до перерви не змогли завдати жодного удару у сторону воріт.
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Вже наприкінці другої половини зустрічі гості таки зуміли зрівняти рахунок завдяки одинадцятиметровому, який без особливих проблем реалізував Барак. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.
Сассуоло на виїзді зустрічався з Ювентусом. Під завісу першого тайму гостям вдалось вийти уперед – Дефрель віддав блискучу розрізну на Фраттезі, який увірвався у штрафний майданчик та точним ударом перекинув голкіпера.
У середині другої половини поєдинку "б'янконері" зрівняли рахунок завдяки голу Маккенні. Це додало їм сил, і вони одразу пішли в атаку, але на останніх хвилинах зустрічі лише пропустили ще один – відзначився Лопес, якому асистував Берарді. У підсумку – прикра поразка Ювентуса – 1:2.