В рамках 10-го тура итальянской Серии А было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Чемпионат Италии 2021/22, 10-й тур

Удинезе – Верона – 1:1

Голы: Саксесс, 3 – Барак, 83 (пен)

Ювентус – Сассуоло – 1:2

Голы: Маккенни, 76 – Фраттези, 44, Лопес, 90+5

Эмполи – Интер – начало в 21:45

Кальяри – Рома – начало в 21:45

Лацио – Фиорентина – начало в 21:45

Удинезе в родных стенах принимал Верону. Хозяевам удалось забить быстрый гол – уже на 3-й минуте отличился Саксесс, которому ассистировал Арслан. Игроки "старой синьоры" сразу бросились в атаку, чтобы сравнять счет, но до перерыва не смогли нанести ни одного удара в сторону ворот.

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Уже в конце второй половины встречи гости сумели сравнять счет благодаря одиннадцатиметровому, который без особых проблем реализовал Барак. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

Сассуолло на выезде встречался с Ювентусом. Под занавес первого тайма гостям удалось выйти вперед – Дефрель отдал блестящую разрезную на Фраттези, который ворвался в штрафную и точным ударом перебросил голкипера.

В середине второй половины поединка "бьянконери" сравняли счет благодаря голу Маккенни. Это придало им сил, и они сразу пошли в атаку, но на последних минутах встречи только пропустили еще один – отличился Лопес, которому ассистировал Берарди. В итоге – досадное поражение Ювентуса – 1:2.

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