Прокуратура італійської Федерації футболу буде розслідувати 62 переходи, які були здійснені за оатнні 3 роки, інформує La Repubblica.

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Головним фігурантом справи виступає Ювентус, якому "належать" 42 такі трансфери на суму понад 100 млн євро. В рамках обмінів туринці регулярно "продавали" гравців за солідні 6-8 мільйонів, а потім вони "губилися" на рівні Серії D чи С. Є питання і до трансферу Віктора Осімхена в Наполі. "Партенопейці" нібито віддали Ліллю чотирьох гравців на 20 млн євро, але жоден з них і близько не пробився до основи французького клубу.

Фіктивні ціни допомагали клубам приписувати собі додакткові прибутки і без проблем відповідати рамкам фейр-плей. Крім Ювентуса і Наполі, до списку підозрілих потрапили Парма, Пескара, Сампдорія, Верона та К'єво.

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