Одне з найбільш принципових протистоянь у Кальчо закривало програму недільних матчів 11-го туру. Ювентус приїхав на Артеміо Франкі, де його щиро ненавидять. Тіфозі були б щасливими, якби їхні улюбленці перервали серію невдач саме у матчі з туринцями.

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Як і очікувалося, Фіорентина значно більше тримала м'яч. Вона це любить, а підопічні Массіміліано Аллегрі від такого відмовляються, як тільки є можливість. Ба більше, сьогодні Ювентусу пощастило опинитися в максимально комфортних умовах. Вже на 10-й хвилині гості провели класну комбінаційну атаку, яку точним ударом завершив Міретті. Більше атакувати необхідності не було.

Якщо у Юве гольовий удар так і залишився єдиним у першому таймі, то Фіорентина активно тероризувала Щенсни. Поляк виручив після удару Гонсалеса, а сейв після штрафного у виконанні Бірагі – це взагалі фантастика! "Фіалки" повинні шкодувати за цими втраченими нагодами, адже по перерві "Стара синьйора" майстерно засушила гру. Перспективний момент ударом завершив К'єза, але там, схоже, був офсайд.

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Господарі, втомившись шукати шлях до воріт суперника, почали лупити по них здалеку. Як ми знаємо, загрози після таких спроб небагато. От і маємо, що ударів у Фіорентини багато, але жоден із них не став результативним. Ювентус дотерпів і здобув четверту перемогу поспіль. Туринці набрали 26 очок і не дозволили Інтеру піти у відрив. Команда Макса Аллегрі за останні шість матчів не пропустила жодного гола. Фіорентина наразі має серію з трьох поразок, але продовжує триматися в зоні єврокубків.