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Ювентус запропонує Манчестер Юнайтед обмін зірковими форвардами, – Sky Sports

11:17 675 Читать на русском
Ювентус запропонує Манчестер Юнайтед обмін зірковими форвардами, – Sky Sports
Ромелу Лукаку / Reuters

Туринський Ювентус готовий вступити в боротьбу за нападника англійського Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку та готовий включити в угоду одного зі своїх атакувальних гравців.

"Стара синьйора" прагне підписати бельгійського гренадера та може відправити у зворотному напрямку Пауло Дибалу. Про це повідомляє Sky Sports.

Ювентус відхилив пропозицію з АПЛ щодо Дибали

Чемпіон Італії готовий швидко оформити трансфер Лукаку, хоча наразі невідомо, чи згоден натомість переїхати на Олд Траффорд аргентинський форвард Юве. Перехід бельгійського нападника до Турина може завдати серйозного удару міланському Інтеру, який упродовж усього трансферного вікна намагався підписати Лукаку.

Минулий сезон вийшов невдалим для обох нападників: Ромелу Лукаку забив 15 м'ячів у всіх турнірах (45 матчів), а в активі Пауло Дибали – 10 голів в усіх змаганнях (42 поєдинки).

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