Ювентус відхилив пропозицію з АПЛ щодо Дибали

Керівництво туринського Ювентуса відкинуло першу пропозицію лондонського Тоттенхема щодо форварда Пауло Дибали.

Босів "Старої синьйори" не задовольнила пропозиція лондонців у розмірі 50 млн євро, повідомляє La Stampa.

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Дибала став новою топ-ціллю Тоттенхема, який нарешті почав витрачати кошти під час трансферного вікна. Однак, Юве прагне отримати за аргентинця орієнтовно 90 млн у євровалюті. На 25-річного форварда претендують також інші клуби – Манчестер Юнайтед, Інтер і ПСЖ.

Англійська преса натомість впевнена, що "шпори" зможуть заплатити за Дибалу більше. Цього тижня президент Тоттенхема Даніел Леві заявив, що готовий виділити серйозну суму на нові підписання для команди Маурісіо Почеттіно.

У сезоні 2018/19 Пауло Дибала зіграв 31 матч у Серії А, в яких забив 5 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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