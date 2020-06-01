Ювентус запланував зірковий обмін із Челсі

Менеджмент туринського Ювентуса підготував обмін виконавцями з лондонським Челсі. Обоє захищають кольори збірної Італії.

"Стара синьйора" хоче обміняти Бернардескі на Жоржінью, стверджує La Gazzetta dello Sport.

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Юве прагне підписати улюбленця Мауріціо Саррі з Челсі на позицію в центр поля. Бернардескі може стати частиною угоди з обміну. На атакувального півзахисника не розраховують в Турині, а потенційних покупців відлякує 40-мільйонний цінник італійця.

Жоржінью народився у Бразилії, але в 15-річному віці переїхав до Італії. Там він займався в академії Верони й дебютував у дорослому футболі в Самбоніфачезе. Потім хавбек провів 3 сезони в складі "мастифів" та ще п'ять за Наполі, а в 2018 році переїхав до АПЛ за 57 млн євро.

У нинішньому сезоні в активі Жоржінью 37 матчів у всіх турнірах (7 голів, 2 асисти). Натомість Федеріко Бернардескі зіграв 24 поєдинки у різних змаганнях (1 м'яч, 1 результативна передача).

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