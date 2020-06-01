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Ювентус запланировал звездный обмен с Челси

20:48 96 Читати українською
Ювентус запланировал звездный обмен с Челси
Федерико Бернардески (справа) / LaPresse

Менеджмент туринского Ювентуса подготовил обмен исполнителями с лондонским Челси. Оба защищают цвета сборной Италии.

"Старая синьора" хочет обменять Бернардески на Жоржиньо, утверждает La Gazzetta dello Sport.

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Юве стремится подписать любимца Маурицио Сарри из Челси на позицию в центр поля. Бернардески может стать частью сделки по обмену. На атакующего полузащитника не рассчитывают в Турине, а потенциальных покупателей отпугивает 40-миллионый ценник итальянца.

Жоржиньо родился в Бразилии, но в 15-летнем возрасте переехал в Италию. Там он занимался в академии Вероны и дебютировал во взрослом футболе в Самбонифачезе. Затем хавбек провел 3 сезона в составе "мастифов" и еще пять за Наполи, а в 2018 году переехал в АПЛ за 57 млн ​​евро.

В нынешнем сезоне в активе Жоржиньо 37 матчей во всех турнирах (7 голов, 2 ассиста). В свою очередь Федерико Бернардески сыграл 24 поединка в различных соревнованиях (1 мяч, 1 результативная передача).

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