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Дуглас Коста може стати частиною гучного обміну між Ювентусом і Атлетіко

09:31 365 Читать на русском
Дуглас Коста може стати частиною гучного обміну між Ювентусом і Атлетіко
Дуглас Коста / AFP

Ювентус спробує використати Дугласа Косту для підписання своїх трансферних цілей.

Чемпіони Італії готові відпустити екс-зірку Шахтаря в Атлетіко, інформує Calciomercato.

Дуглас Коста думав про завершення кар'єри – відверте зізнання екс-зірки Шахтаря

Дієго Сімеоне шукає швидкісного гравця на фланг, оскільки Тома Лемар не виправдав сподівань. Атлетіко продасть француза і спробує знайти заміну. Одним з головних кандидатів є Дуглас Коста, який проводить черговий неоднозначний сезон. Втім, ціна бразильця залишається доволі високою, попри травми і майже 30-річний вік, – 50 млн євро. Задля економії Атлетіко може запропонувати когось зі своїх гравців на обмін. Є два варіанти, які могли б зацікавити Ювентус, – це півзахисник Томас Партей або центрбек Стефан Савіч.

Додамо, що Коста провів 18 матчів у поточному сезоні, відзначившись 2 голами та 5 асистами.

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Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Ювентуса Дуглас Коста Дуглас Коста Стефан Савіч Стефан Савіч Томас Партей Томас Партей Ювентус Ювентус Атлетіко Атлетіко Італія
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