Ювентус викупив права на нідерландського хавбека, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Іхаттарен уклав зі "Старою синьйорою" 4-річний контракт. Трансфер недавнього лідера ПСВ коштував туринцям скромні 5,5 млн євро. Для швидкого освоєння в Серії А Юве відправив нідерландця в Сампдорію на правах річної оренди.

До слова, Мохамед Іхаттарен провів у структурі ПСВ 11 років. У першій команді він дебютував у сезоні 2018/19 і вважався майбутнім ейндховенців. Проте, навесні в нього виник конфлікт із керманичем команди Рогером Шмідтом і плеймейкер "закріпився" у запасі.

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Ufficiale: Mohamed Amine Ihattaren è un giocatore della Juventus https://t.co/0RFIl8VyIS pic.twitter.com/h0G4Di2KNT — JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2021