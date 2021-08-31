Ювентус забрав опальну зірку ПСВ до Італії
Атакувальний півзахисник збірної Нідерландів Мохамед Іхаттарен продовжить кар'єру в італійській Серії А.
Ювентус викупив права на нідерландського хавбека, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Іхаттарен уклав зі "Старою синьйорою" 4-річний контракт. Трансфер недавнього лідера ПСВ коштував туринцям скромні 5,5 млн євро. Для швидкого освоєння в Серії А Юве відправив нідерландця в Сампдорію на правах річної оренди.
До слова, Мохамед Іхаттарен провів у структурі ПСВ 11 років. У першій команді він дебютував у сезоні 2018/19 і вважався майбутнім ейндховенців. Проте, навесні в нього виник конфлікт із керманичем команди Рогером Шмідтом і плеймейкер "закріпився" у запасі.
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