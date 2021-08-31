Ювентус выкупил права на нидерландского хавбека, сообщает официальный сайт клуба.

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Ихаттарен заключил со "Старой синьорой" 4-летний контракт. Трансфер недавнего лидера ПСВ обошелся туринцам в скромные 5,5 млн евро. Для быстрого освоения в Серии А Юве отправил нидерландца в Сампдорию на правах годичной аренды.

К слову, Мохамед Ихаттарен провел в структуре ПСВ 11 лет. В первой команде он дебютировал в сезоне 2018/19 и считался будущим эйндховенцев. Однако, весной у него возник конфликт с наставником команды Рогером Шмидтом и плеймейкер "закрепился" в запасе.

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Ufficiale: Mohamed Amine Ihattaren è un giocatore della Juventus https://t.co/0RFIl8VyIS pic.twitter.com/h0G4Di2KNT — JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2021