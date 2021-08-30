Півзахисник збірної Нідерландів Тьон Копмейнерс перебрався із АЗ Алкмаар до Аталанти з Бергамо.

"Богиня" оформила перехід 23-річного хавбека, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Копмейнерс-старший підписав із бергамасками контракт на 5 років. АЗ отримав за свого вихованця орієнтовно 14 млн євро. Опорник був трансферною ціллю Аталанти впродовж усього літнього трансферного вікна.

Тьон Копмейнерс дебютував на професіональному рівні в сезоні 2017/18. Із тих пір нідерландець провів за "сирних фермерів" 154 матчі в усіх турнірах, у яких забив 43 м'ячі та віддав 17 асистів.

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