Туринський колектив не зможе розраховувати тривалий час на одного із провідних виконавців – Федеріко К'єзу.

24-річний хавбек "Старої синьйори" пропустить найближчі поєдинки, повідомляє AP News.

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Медичне обстеження виявило у К'єзи травму задньої поверхні стегна. Згідно з найоптимістичнішими прогнозами, Федеріко повернеться на футбольне поле вже після різдвяної паузи у січні.

Зауважимо, що в поточному сезоні Федеріко К'єза є одним із лідерів команди Массіміліано Аллегрі. В його активі 16 поєдинків, три голи та стільки ж асистів.

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