Туринский коллектив не сможет рассчитывать долгое время на одного из ведущих исполнителей – Федерико Кьезу.

24-летний хавбек "Старой синьоры" пропустит ближайшие поединки, сообщает AP News .

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Медицинское обследование выявило у Кьезы травму задней поверхности бедра. Согласно самым оптимистичным прогнозам, Федерико вернется на футбольное поле уже после рождественской паузы в январе.

Отметим, что в текущем сезоне Федерико Кьеза является одним из лидеров команды Массимилиано Аллегри. В его активе 16 поединков, три гола и столько же ассистов.