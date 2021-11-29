Ювентус потерял лидера до конца года
Туринский коллектив не сможет рассчитывать долгое время на одного из ведущих исполнителей – Федерико Кьезу.
24-летний хавбек "Старой синьоры" пропустит ближайшие поединки, сообщает AP News.
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Медицинское обследование выявило у Кьезы травму задней поверхности бедра. Согласно самым оптимистичным прогнозам, Федерико вернется на футбольное поле уже после рождественской паузы в январе.
Отметим, что в текущем сезоне Федерико Кьеза является одним из лидеров команды Массимилиано Аллегри. В его активе 16 поединков, три гола и столько же ассистов.
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