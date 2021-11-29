Ювентус ризикує зіткнутися з новими санкціями, які нагадають туринцям скандал 2006 року.

"Старій синьйорі" інкримінують фальсифікацію фінансової звітності клубу з метою штучного збільшення доходів. В ситуацію втручається Італійська асоціація захисту прав споживачів. Її президент Марко Донцеллі обіцяє Ювентусу пекло, якщо злочини будуть доведені.

"Система звинувачень дуже серйозна і проливає зловісне світло на останні чемпіонати Італії. Зокрема тому, що останніми роками було реальне домінування Ювентуса, яке закінчилося лише минулого сезону.

Прокуратура проводить обшуки в офісах Ювентуса – Аньєллі і ще 5 осіб підозрюють у відмиванні мільйонів

Якби Ювентус незаконно отримав перевагу над клубами-суперниками з операціями такого типу, то легітимність останніх футбольних чемпіонатів зазнала б сумніву. Як наслідок, Федерація та Комітет ринкової конкуренції мали б втрутитися та накласти санкції на винних.

Це стосується не лише індивідуальних покарань, клуб також повинен нести відповідальність. З цієї причини і для захисту тисяч уболівальників ми подамо скаргу до антимонопольного комітету та Федеральної прокуратури з проханням про переведення Ювентуса до Серії B і скасування їхніх останніх титулів, які були виграні завдяки потенційно незаконним операціям", – наводить слова Донцеллі TMW.

Ювентус – Аталанта: кінець 32-річного прокляття, Маліновський не вразив, а туринцям не позаздриш