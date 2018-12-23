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Ювентус встановив черговий унікальний рекорд Серії А

09:41 318 Читать на русском
Ювентус встановив черговий унікальний рекорд Серії А
Манджукіч і Роналду / твіттер Ювентуса

Перемога над Ромою у 17-му турі італійської Серії А стала особливою для туринського Ювентуса. У цьогорічній першості "зебри" ще не програвали.

Юве здобув 16 перемог у 17-ти матчах італійської першості в сезоні 2018/19. Це рекордний показник в історії чемпіонатів Італії, повідомляє Opta Sports.

Ювентус – Рома – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Напередодні "Стара синьйора" завдяки голу Маріо Манджукіча здолала Рому на власному стадіоні. Підопічні Массіміліано Аллегрі впевнено очолюють Серію А, набравши 49 очок. Найближчий переслідувач – Наполі – вже відстає на 8 очок, а міланський Інтер, який іде третім, на 16.

У наступному турі, що відбудеться, 26 грудня Ювентус спробує перевершити власне досягнення в поєдинку з Аталантою на виїзді.

Італія17 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Рома: Субота 22 грудня 2018

Ювентус
Матч завершено
1 : 0
Рома
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Ювентус Ювентус Італія Рекорди Серія А Ювентус - Рома
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