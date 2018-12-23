Ювентус – Рома – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Туринський Ювентус здолав Рому в матчі 17-го туру Серії А. До вашої уваги відео забитого м'яча та найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Італії 2018/19, 17-й тур

Ювентус – Рома – 1:0

Голи: Манджукіч, 35

Ювентус вдома здобув мінімальну перемогу над Ромою

Єдиний м'яч підопічні Аллегрі забили в першому таймі. Де Шільйо класно навісив із флангу, а Манджукіч випередив Сантона у верховій боротьбі та головою відправив м'яч у сітку воріт.

Юве міг завершити матч із переконливішим рахунком, але Ромі відверто щастило. В одному з епізодів Дуглас Коста навіть забив після передачі Роналду, але арбітр відмінив гол через фол із боку Матюйді.