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Ювентус – Рома – 1:0 – відео гола та огляд матчу

06:30 5 Читать на русском
Ювентус – Рома – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Ювентус – Рома – 1:0 – відео гола та огляд матчу / твіттер Ювентуса

Туринський Ювентус здолав Рому в матчі 17-го туру Серії А. До вашої уваги відео забитого м'яча та найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Італії 2018/19, 17-й тур

Ювентус – Рома – 1:0

Голи: Манджукіч, 35

Ювентус вдома здобув мінімальну перемогу над Ромою

Єдиний м'яч підопічні Аллегрі забили в першому таймі. Де Шільйо класно навісив із флангу, а Манджукіч випередив Сантона у верховій боротьбі та головою відправив м'яч у сітку воріт.

Юве міг завершити матч із переконливішим рахунком, але Ромі відверто щастило. В одному з епізодів Дуглас Коста навіть забив після передачі Роналду, але арбітр відмінив гол через фол із боку Матюйді.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Італія17 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Рома: Субота 22 грудня 2018

Ювентус
Матч завершено
1 : 0
Рома
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