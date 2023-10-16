Хавбек Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі вирішив не приховувати, що має проблеми з лудоманією.

Днями Тоналі та Дзаньйоло потрапили у скандал. З'явилася інформація, що футболісти робили ставки. І якщо Ніколо стверджує, що лише грав у казино, то Сандро загрожує тривала дискваліфікація через тоталізатор. Скоріш за все, він пропустить Євро-2024.

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Тоналі вирішив допомогти слідству та визнав свою провину в розмовах з прокурорами, повідомляє Gazzetta Dello Sport. Хавбек зізнався, що має залежність, і висловив бажання розпочати лікування від ігроманії. Таким чином він хоче отримати менше покарання.

Сандро взяв за приклад ситуацію з Фаджіолі, який досяг згоди з прокурорами через співпрацю. Однак для Тоналі все може скластися гірше. Його хочуть показово покарати, щоб показати неприпустимість гри на ставках для футболістів.

Тоналі влітку перейшов з Мілана в Ньюкасл за 64 мільйони євро. Розслідування займе кілька місяців. Сандро можуть примусово направити на зібрання лудоманів.