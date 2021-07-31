"Завтра у нас будуть переговори з Ювентусом щодо Локателлі. Він хоче приєднатися до Юве. Ми були б раді продати Мануеля туринцям, але вони не платять відповідну суму. Арсенал зробив пропозицію, тепер ще один англійський клуб у перегонах.

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Локателлі хоче приєднатися до Юве, але їм потрібно домовитися з нами. Він може і залишитися. Ми не будемо продавати своїх зірок після 8 серпня. Можливо, Ювентусу легше підписати П'яніча, ніж Локателлі", – додав Карневаллі, сміючись.

Нагадаємо, хавбек Сассуоло добре виступив на Євро-2020, де допоміг італійцям здобути золоті медалі. У минулому сезоні Серії А Локателлі провів 34 матчі, в яких відзначився 4 голами та 2 асистами.

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