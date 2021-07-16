Сассуоло не відпустить Мануеля Локателлі у Ювентус на правах оренди з обов'язковим правом викупу за 30 млн євро, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Прийнятною ціною за 23-річного хавбека у таборі Сассуоло вважають 40 млн євро, і саме таку суму за Мануеля вже запропонував лондонський Арсенал.

Нагадаємо, гравець добре себе проявив на Євро-2020, де допоміг італійцям здобути золоті медалі. У минулому сезоні Серії А Локателлі провів 34 матчі, в яких відзначився 4-ма голами та двома асистами.

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