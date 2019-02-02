Ювентус вперше за 7 років змушений зіграти без жодного гравця із тріо ВВС

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі має проблеми із захисниками напередодні матчу 22-го туру Серії А проти Парми.

Сьогодні ввечері на газон Ювентус Стедіум не вийдуть Джорджо К'єлліні, Андреа Барцальї і Леонардо Бонуччі. Всі ці футболісти травмовані.

Касерес втретє став гравцем Ювентуса

Матч проти Парми стане першим з березня 2012 року, в якому Ювентус не зможе задіяти жодного гравця із тріо ВВС (Вonucci, Barzagli, Chiellini). Востаннє це трапилося в матчі з Дженоа 11 березня 2012 (0:0). При цьому Бонуччі встиг за цей час провести один сезон в Мілані.

Матч Ювентус – Парма розпочнеться сьогодні о 21:45. Італійські ЗМІ очікують, що в центрі захисту зіграють новачок туринців Мартін Касерес і Даніеле Ругані.

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