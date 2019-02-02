Ни один игрок из трио ВВС не сыгрет за Ювентус впервые за 7 лет

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри имеет проблемы с защитниками накануне матча 22-го тура Серии А против Пармы.

Сегодня вечером на газон Ювентус Стэдиум не выйдут Джорджо Кьеллини, Андреа Барцальи и Леонардо Бонуччи. Все эти футболисты травмированы.

Касерес в третий раз стал игроком Ювентуса

Матч против Пармы станет первым с марта 2012 года, в котором Ювентус не сможет задействовать ни одного игрока из трио ВВС (Вonucci, Barzagli, Chiellini). Последний раз это случилось в матче с Дженоа 11 марта 2012 (0:0). При этом Бонуччи успел за это время провести один сезон в Милане.

Матч Ювентус – Парма начнется сегодня в 21:45. Итальянские СМИ ожидают, что в центре защиты сыграют новичок туринцев Мартин Касерес и Даниэле Ругани.

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