Касерес втретє став гравцем Ювентуса

Захисник Лаціо Мартін Касерес знову повернувся у туринський клуб.

"Б'янконері" на офіційному сайті оголосили про оренду до кінця сезону оборонця Лаціо Мартіна Касереса. Повідомляється, що Ювентус заплатить Лаціо 600 тисяч євро за перехід гравця.

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Уругваєць вже втретє стає гравцем Ювентуса. Він виступав за італійський клуб у сезоні 2009/10 років, а також з 2012 по 2016 роки. За цей час Мартін встиг cтати 4-разовим чемпіоном Італії.

Касерес покликаний замінити Мехді Бенатія, який вчора перейшов у катарський клуб Аль-Духайль.

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