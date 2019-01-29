toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Касерес втретє став гравцем Ювентуса

15:49 159 Читать на русском
Касерес втретє став гравцем Ювентуса
Мартін Касерес / goal

Захисник Лаціо Мартін Касерес знову повернувся у туринський клуб.

"Б'янконері" на офіційному сайті оголосили про оренду до кінця сезону оборонця Лаціо Мартіна Касереса. Повідомляється, що Ювентус заплатить Лаціо 600 тисяч євро за перехід гравця.

Де Лігт влітку може перейти в Ювентус

Уругваєць вже втретє стає гравцем Ювентуса. Він виступав за італійський клуб у сезоні 2009/10 років, а також з 2012 по 2016 роки. За цей час Мартін встиг cтати 4-разовим чемпіоном Італії.

Касерес покликаний замінити Мехді Бенатія, який вчора перейшов у катарський клуб Аль-Духайль.

"Я не можу жити без сексу": Тейлор Мега – найзвабливіша фанатка Ювентуса та Кріштіану Роналду (18+)

Теги
Мартін Касерес Мартін Касерес Лаціо Лаціо Ювентус Ювентус Італія Трансфери Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
31
хв
Арсенал
21:45
Кардіфф
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук