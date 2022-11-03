Ліга чемпіонів, 6 тур

Група E

Челсі – Динамо Загреб – 2:1

Голи: Стерлінг, 18, Закарія, 30 – Петковіч, 7

Мілан – Зальцбург – 4:0

Голи: Жиру, 14, 57, Круніч, 46, Мессіас, 90+1

Група G

Манчестер Сіті – Севілья – 3:1

Голи: Льюїс, 52, Альварес, 73, Марез, 83 – Мір, 31

Копенгаген – Борусія Д – 1:1

Голи: Харальдссон, 41 – Азар, 23

Група Н

Ювентус – ПСЖ – 1:2

Голи: Бонуччі, 39 – Мбаппе, 13, Мендеш, 69

Маккабі Х – Бенфіка – 1:6

Голи: Чері, 26 (пен) – Рамуш, 20, Муса, 59, Грімальдо, 69, Сілва, 73, Араужу, 88, Маріу, 90+2

Мілан забрав останню путівку в плей-офф, розгромивши Зальцбург. Австрійці приємно вразили у цій Лізі чемпіонів, але сьогодні не зуміли дати гідний бій. Жиру відкрив рахунок після подачі з кутового, в другому таймі оформив дубль, а між голами віддав асист на Круніча. "Россонері" могли забити й більше, якби Леау краще розпорядився своїми шансами.

Зальцбург переходить у Лігу Європи, бо загребське Динамо програло Челсі та залишилося останнім у групі Е. Хоча розпочиналося все перспективно для хорватів – швидкий гол забив Петковіч. Челсі створив камбек ще до перерви завдяки голам Стерлінга та Закарії. Обамеянг мав добивати Динамо, але влучив у каркас воріт. Габонець обмежився однією ефектною дією – асистом п'ятою.

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У групі G все давно вирішилося. Манчестер Сіті дограє груповий етап без мотивації. На останній матч Пеп Гвардіола випустив молодь, але це не завадило переграти Севілью. Іспанці відкрили рахунок після стандарту – Мір замкнув подачу Іско. Але потім тричі пропустили. Героєм матчу став Альварес. Аргентинець асистував Льюїсу, забив сам (скориставшись пасом де Брюйне) та створив гол для Мареза.

Копенгаген відібрав очки у кожного з суперників. З Севільєю та Сіті були нульові нічиї, а сьогодні данці розписали цікавішу мирову з Дортмундом. Борусія вийшла вперед красивим голом Азара, але пропустила у відповідь від Харальдссона. Перший удар данців у поточній ЛЧ. Цей результат ні на що не впливав. Борусія вийшла в плей-офф з другого місця, а Копенгаген завершив виступи в єврокубках.

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Бенфіка в останній момент дивом обійшла ПСЖ на вершині групи Н. Французи мінімально переграли Ювентус внаслідок голів Мбаппе та Мендеша. Португальці паралельно розгромили Маккабі. Не просто розгромили, а забили 6 м'ячів. Вирішальним став гол-красень Маріу на 90+2 хвилині, після якого Бенфіка зрівнялася з ПСЖ за всіма основними показниками (рівність в очних матчах, +9 різниця голів, по 16 забитих).

"Орли" фінішували першими завдяки більшій кількості забитих голів на виїзді! 8 проти 6. Таким чином Бенфіка буде сіяною під час жеребкування 1/8 фіналу та може отримати легшого суперника. Ювентус завершив груповий раунд на третьому місці та вилетів у Лігу Європи.