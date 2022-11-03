Туринці несподівано почали тиснути, але пропустили після ефектного проходу Мбаппе. Кіліан у віці 23 років і 317 днів став наймолодшим гравцем в історії ЛЧ, який забив 40 м’ячів. Бонуччі ще до перерви відповів голом.

Мілан розбив Зальцбург і вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, Бенфіка дивом зіпсувала перспективи ПСЖ в 1/8 фіналу

На екваторі другого тайму крапку поставив Мендеш, який лише вийшов на заміну. ПСЖ разом з Бенфікою набрав 14 очок, мав однакову різницю забитих і пропущених (16:7), але португальці мали більше голів на виїзді, що і стало вирішальним показником. Париж опустився на друге місце, Ювентус з третього вилетів у Лігу Європи.