Починаючи з четверга, 19 жовтня, Фаджіолі буде дискваліфікований. Він не має права тренуватися з першою командою Ювентуса і грати за "Стару синьйору" навіть товариські матчі.

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Як інформує Gazzetta dello Sport, півзахисник зможе повернутися на поле лише в матчі 37-го туру Серії А цього сезону (з Болоньєю).

Туринський клуб вирішив підтримати свого гравця і не став урізати його зарплату, хоча має повне право. Навпаки, Ювентус висловив Фаджіолі повну підтримку під час проходження гравцем терапії від позбавлення від ігрової залежності.

Річний оклад Фаджіолі становить 1 млн євро.

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