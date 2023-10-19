Ювентус визначився із зарплатою Фаджіолі на час дискваліфікації
Дискваліфікація півзахисника Ювентуса Ніколо Фаджіолі починається відсьогодні.
Починаючи з четверга, 19 жовтня, Фаджіолі буде дискваліфікований. Він не має права тренуватися з першою командою Ювентуса і грати за "Стару синьйору" навіть товариські матчі.
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Як інформує Gazzetta dello Sport, півзахисник зможе повернутися на поле лише в матчі 37-го туру Серії А цього сезону (з Болоньєю).
Туринський клуб вирішив підтримати свого гравця і не став урізати його зарплату, хоча має повне право. Навпаки, Ювентус висловив Фаджіолі повну підтримку під час проходження гравцем терапії від позбавлення від ігрової залежності.
Річний оклад Фаджіолі становить 1 млн євро.
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