Начиная с четверга, 19 октября, Фаджиоли будет дисквалифицирован. Он не имеет права тренироваться с первой командой Ювентуса и играть за "Старую синьору" даже товарищеские матчи.

Бонуччи рискует получить длительную дисквалификацию из-за бывшего одноклубника-лудомана

Как информирует Gazzetta dello Sport, полузащитник сможет вернуться на поле лишь в матче 37-го тура Серии А этого сезона (с Болоньей).

Туринский клуб решил поддержать своего игрока и не стал урезать его зарплату, хотя имеет полное право. Наоборот, Ювентус выразил Фаджиоли полную поддержку во время прохождения игроком терапии от избавления от игровой зависимости.

Годовой оклад Фаджиоли составляет 1 млн евро.

Англия обыграла Италию, вышла на Евро-2024 и подсобила Украине – Кейн и Беллингем сделали результат