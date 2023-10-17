Англія у топ-матчі перемогла Італію (3:1) та оформила офіційну кваліфікацію на чемпіонат Європи.

У Лондоні зустрічалися фаворити нашої групи. Україна намагалася здобути обов'язкову перемогу над Мальтою та вболівала за Англію в паралельному матчі. Головний конкурент "синьо-жовтих" – Італія, тому кожна втрата очок апеннінців нам на користь.

Україна здолала Мальту, повернувшись на другу позицію в групі – доля прямої путівки на Євро визначиться у грі з Італією

Два герої виводять Англію на Євро

Англія більше володіла м'ячем, але атакувала не дуже оригінально. Способи загострення легко читалися: навіси Тріпп'єра та Вокера, ривки Рашфорда у вільні зони. За нестандартні рішення відповідали Кейн і Беллінгем.

Саме вони організували гол, заробивши пенальті. Харрі кинув у прорив Джуда, той підставився під порушення, а капітан потім реалізував 11-метровий. Ще був хитрий пас у розріз від Беллінгема, яким не скористався Фоден.

Італія показала класні атаки

Однак до того часу Англія вже програвала. Італія ретельно підходила до побудови кожної атаки та створювала хороші моменти. Зліва гості будували комбінації за участі Удоджі, Барелли та Ель-Шаараві, а справа – ізолювали Ді Лоренцо під кроси у штрафний.

Так виник перший гол. Італія провела м'яч від власних воріт до чужих серією продуманих передач – Ді Лоренцо прострілив, Скамакка забив. Ді Лоренцо ще раз гостро закидав, а Скамакка ще раз завершував з вигідної позиції. Удоджі відкрився під пас і бив впритул.

Беллінгем і Кейн добили "Скуадру Аздурру"

Другий тайм розпочався з інтенсивної гри від обох команд. Переможцем з такої картини вийшла Англія, за яку грає Беллінгем. Джуд здатен найкраще відпрацювати кожен епізод. Це і сталося.

Лідер Реала у підкаті вигриз м'яч біля власних володінь і відразу рвонув у контру. Отримавши пас, Джуд перекинув суперника та віддав на фланг Рашфорду. А той у фірмовому стилі змістився в центр і відзначився.

Англія заспокоїла гру та обрубала всі спроби італійців відігратися. Кейн дублем зняв питання про результат матчу. Харрі відгукнувся на дальній пас, пошив у дурні Скальвіні з Бастоні та переграв голкіпера.

Результат на користь України

Англія набрала 16 очок і гарантувала собі участь на Євро-2024. Італія з 10 балами опустилася на третє місце групи. Апеннінців обійшла Україна, яка в паралельному матчі здолала Мальту та виборола 13 пунктів.

Італія має матч в запасі проти Північної Македонії, а доля путівки на чемпіонат Європи вирішиться 20 листопада в очній зустрічі італійців і українців у Леверкузені.