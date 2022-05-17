"Стара Синьйора" намагається підсилити склад, щоб нарешті повернутися у боротьбу за чемпіонство в Італії.

Ювентус планує організувати три гучні трансфери. До сфери інтересів "б'янконері" потрапили Поль Погба з МЮ, Анхель Ді Марія з ПСЖ та Іван Перішіч з Інтера, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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У всіх трьох влітку завершуються контракти, тому Ювентус може провернути трюк, який вміє найкраще, – підписати зірок вільними агентами. Як було з Пірло, Ремзі, Рабйо, Алвесом, Джаном та іншими.

Ювентус два роки поспіль не може поборотися за чемпіонство та бере 4 місце в Серії А. Влітку туринці також безкоштовно втратять головну зірку – Пауло Дибала відмовився продовжувати співпрацю.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років