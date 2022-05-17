"Старая Синьора" пытается усилить состав, чтобы наконец-то вернуться в борьбу за чемпионство в Италии.

Ювентус планирует организовать три громких трансфера. В сферу интересов "бьянконери" попали Поль Погба из МЮ, Анхель Ди Мария из ПСЖ и Иван Перишич из Интера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Скандал в Ювентусе: Недвед в раздевалке разнес Аллегри и игроков – худший сезон туринцев за 11 лет

У всех трех летом истекают контракты, поэтому Ювентус может провернуть фирменный трюк – подписать звезд свободными агентами. Как было с Пирло, Рэмзи, Рабьо, Алвесом, Джаном и другими.

Ювентус два года подряд не может побороться за чемпионство и занимает 4 место в Серии А. Летом туринцы также бесплатно потеряют главную звезду – Пауло Дибала отказался продолжать сотрудничество.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років