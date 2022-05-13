"Стара синьйора" вперше за 11 років не здобула жодного трофея за підсумками сезону. Останнім шансом поповнити клубний музей був Кубок Італії, але туринці в екстра-таймі програли Інтеру.

Після фінального свистка відбулася напружена розмова, яку ініціював віце-президент клубу Павел Недвед. Легенда Ювентуса спустився в роздягальню і відкрито звинуватив Массіміліано Аллегрі та деяких футболістів у неналежному ставленні до роботи, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Також на римському Олімпіко відбулася напружена розмова за участю Недведа, президента клубу Андреа Аньєллі і кількох інших посадовців клубу. Після фіналу гравці мали отримати два вихідних, які в підсумку були скасовані. Команда в повному складі поїхала в Турин.

В Італії одразу ж пригадали, що Недвед ніколи не підтримував Аньєллі щодо повернення Аллегрі на тренерську лаву. Чех, який у 2019-му був чи не головним ініціатором відходу Макса, вважає, що наставник не контролює команду, і не бачить прогресу в грі. Наразі питання щодо звільнення тренера не стоїть, але ще один невдалий сезон може кардинально змінити ситуацію.