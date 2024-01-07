Мілан впевнено почав матч проти Емполі, забивши два голи у стартові півгодини. Вже на 14-й хвилині рахунок відкрив Лофтус-Чік, який відзначився з передачі Леау. Таким чином, у цьогорічному розіграші чемпіонату аж два англійські футболісти забили мінімум два голи за "россонері" (другим є Томорі). Такого не траплялося із сезону 1985/86.

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На 30-й гості заробили пенальті – його реалізував Жиру. 0:2! Олів'є провів свій 10-й гол у поточному сезоні у всіх турнірах. Француз забиває мінімум 10 м'ячів у своєму 14-му сезоні поспіль. Жоден футболіст у топ-5 лігах, починаючи із сезону 2010/11, не зміг видати таку серію..

Емполі так нічим і не відповів. Коваленко допомогти команді не зміг через пошкодження, залишившись поза заявкою. Мілан же наприкінці зустрічі ще й вколотив третій гол – 19-річний Шака Траоре забив свій дебютний гол у Серії А (а п'ять днів тому він взагалі вперше відзначився за основу "дияволів").

Мілан набрав 39 очок, втримавшись у чемпіонських перегонах та закріпившись у зоні ЛЧ. Підопічні Стефано Піолі йдуть третіми з 39 очками в активі – до першого місця (Інтера) не вистачає дев'яти залікових балів, а до другого (Юве) бракує чотирьох. Щоправда, туринці свій матч ще не зіграли. Емполі тримається передостаннім, у двох пунктах від рятівної 17-ї сходинки.

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