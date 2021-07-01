"Від Кріштіану не надходило ніяких сигналів. Є чутки про трансфер, але ні з боку Роналду, ні з боку клубу нічого не було. Ми говоримо про гравця, який забив 36 голів в 44 матчах. Раді, що після відпустки Кріштіану приєднається до команди.

Ювентус визначився із 3-ма зірковими кандидатурами на заміну Роналду

На даний час ніщо не вказує на відхід Роналду, це ключова фігура в нашому проекті. На сьогодні ситуація така. Я не передбачаю майбутнє і не знаю, що трапиться потім, але зараз все так. Ми раді, що Кріштіану у нашій команді", – цитує Керубіні Il Bianconero.

У 2018-му Юве заплатив Реалу за Кріша 117 млн євро, його чинний контракт з туринцями розрахований до літа 2022 року.

У Роналду викрали чемпіонський автобус: португальці займаються окозамилюванням, а Італія потирає руки