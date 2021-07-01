"От Криштиану не поступало никаких сигналов. Есть слухи о трансфере, но ни со стороны Роналду, ни со стороны клуба ничего не было. Мы говорим об игроке, который забил 36 голов в 44 матчах. Рады, что после отпуска Криштиану присоединится к команде.

Ювентус определился с 3-мя звездными кандидатурами на замену Роналду

В настоящее время ничто не указывает на уход Роналду, это ключевая фигура в нашем проекте. На сегодня ситуация такова. Я не предвижу будущее и не знаю, что случится потом, но сейчас все так. Мы рады, что Криштиану в нашей команде", – цитирует Керубини Il Bianconero.

В 2018-м Юве заплатил Реалу за Криша 117 млн ​​евро, его действующий контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

У Роналду викрали чемпіонський автобус: португальці займаються окозамилюванням, а Італія потирає руки