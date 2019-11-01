Ювентус відпустить Джана в найближче трансферне вікно

Півзахисник Ювентуса Емре Джан змінить клуб у найближче трансферне вікно.

Ювентус погодився відпустити Емре Джана вже у січні 2020 року, інформує Tuttosport.

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Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Ювентус не включив Джана до заявки команди в Лізі чемпіонів на сезон 2019/20. Після цього Емре заявив, що якби він дізнався про таке рішення раніше, то покинув би клуб ще літом 2019 року.

До слова, в сезоні 2019/20 25-річний півзахисник виходив на поле лише в 4 матчах за Ювентус, відігравши в цілому 150 хвилин. Зазначається, що в послугах Джана зацікавлені Манчестер Юнайтед, Баварія та ПСЖ.

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